وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يُعلن موعد الجنازة

أصدر "الديوان الملكي السعودي"، بيانًا أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، حسبما أفادت وكالة "واس"، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه يوم غد الخميس 8 صفر 1445هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

اتفاقية الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، انضمت "المملكة العربية السعودية"، رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء.

وبذلك أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024.

وأوضحت "واس" أن الاتفاقية تضع إطارًا قانونيًا موحدًا ومرنًا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

كما أن هذه الاتفاقية تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.