بدء التقديم على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات السعودية غدًا
وظائف مكافحة المخدرات ساعات وتفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب التقديم على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول وجندي) للرجال.
وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا"، طريقة وموعد التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة بها وقالت:" فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال عبر منصة (أبشر - توظيف)".
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن التقديم يبدأ من يوم غد السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023، ويكون عبر الرابط التالي.. https://jobs.sa .
شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1445
وهناك عدد من الشروط العامة للتقديم على الوظائف العسكرية بقطاع مكافحة المخدرات منها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بينما يستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء فترة خدمة البلاد.
- أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة.
- ألا يكون المتقدم محكوم علية في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أحد الوظائف الخاضعة للنظام العسكري، أو سبق إنهاء خدماته في أحد المعاهد أو المراكز أو الكليات العسكرية.
- ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة أجنبية (غير سعودية الجنسية).
ويعتبر قطاع مكافحة المخدرات أحد أبرز القطاعات بوزارة الداخلية السعودية الذي لديه العديد من المسئوليات الهامة للحفاظ على أمن المملكة ومنها:
- وضع الخطط لضبط مهربي ومروجي ومستعملي المخدرات، والإلمام بطرق الاتجار ومتابعة ذلك بشتى الطرق.
- رسم الخطط والإشراف على الإجراءات النظامية الخاصة بأساليب المكافحة.
- إجراء كافة الدراسات التي من شأنها تطوير العمل الميداني والإداري بشكل عام في مجال المكافحة وإعداد البيانات والإحصائيات وتحليلها وتقييم أعمال المكافحة دوريا.
- متابعة إدارات وشعب وأقسام ووحدات المكافحة بالمملكة وإعطائهم التوجيهات اللازمة في مجال المكافحة.
- التنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بالدول وتحديد أساليب التعاون معهم في مجالات المكافحة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية بالداخل والتعريف بأضرار المخدرات بإعداد خطط التوعية ووسائل الإعلام المختلفة.
- رفع مستوى أداء العاملين من خلال برامج تدريبية داخل المملكة وخارجها.
- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخليًّا وخارجيًّا والرقابة على التجارة المشروعة للمواد الخطرة (الدوائية وللأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة ومنع تسرب أي منها إلى سوق الاتجار غير المشروع والتركيز على منافذ المملكة (البرية والبحرية والجوية).