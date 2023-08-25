بدء التقديم على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات السعودية غدًا

وظائف مكافحة المخدرات ساعات وتفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب التقديم على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول وجندي) للرجال.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا"، طريقة وموعد التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة بها وقالت:" فتح باب القبول والتسجيل لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال عبر منصة (أبشر - توظيف)".

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن التقديم يبدأ من يوم غد السبت الموافق 10 صفر 1445هـ/ 26 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 صفر 1445هـ/ 31 أغسطس 2023، ويكون عبر الرابط التالي.. https://jobs.sa .

شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1445

وهناك عدد من الشروط العامة للتقديم على الوظائف العسكرية بقطاع مكافحة المخدرات منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بينما يستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء فترة خدمة البلاد.

أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة.

ألا يكون المتقدم محكوم علية في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أحد الوظائف الخاضعة للنظام العسكري، أو سبق إنهاء خدماته في أحد المعاهد أو المراكز أو الكليات العسكرية.

ألا يكون المتقدم متزوج من امرأة أجنبية (غير سعودية الجنسية).

ويعتبر قطاع مكافحة المخدرات أحد أبرز القطاعات بوزارة الداخلية السعودية الذي لديه العديد من المسئوليات الهامة للحفاظ على أمن المملكة ومنها: