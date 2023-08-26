كنيسة العذراء بمسرة تستضيف فعاليات روحية غدًا

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية الأقباط الارثوذكس، غدًا الأحد، الفعاليات الروحية الإسبوعية بمقرها في منطقة مسرة، بدءً من الساعة السابعة والنصف صباحًا.



يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.



يأتي هذا النشاط عقب الإنتهاء

تواصل الكنيسة نشاطها الرعوي عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وشهدت ختامها احتفالات بمناسبة ذكرى صعود جسد "أم النور" إلى السماء برؤية القديس توما الرسول الذي عاد من مهمته في تكريز المسيحية بالهند فلم يعثر على جثمان والدة الإلهة حيث دفنت كما نص في الكتب التاريخية المسيحية، وإنه حين رأى جسدها يصعد إلى السماء بشر قومها ونذزروا تاريخ 16 مسرى – بحسب التقويم القبطي-وتكرس هذا اليوم للإحتفال بعيد العذراء الذي يعكس مدى خصوصيتها لدى الأقباط قدر المحبة لشخصية السيدة البتول والدة المسيح.



تعتبر السيدة العذراء أيقونة للصبر بالمسيحية، نظرًا لما عانت منه طيلة حياتها من الظلم وتمسكت بالإيمان أمام صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.



تخصص هذا الصوم بإسم "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة.



وخلال هذه الفترة امتنع الأقباط خلال الصوم عن تناول اللحوم مكتفين بالأسماك والأطعمة النباتية والزيوت فقط، وهناك أسر تفضل الامتنع عن المأكولات البحرية وتكتفي بوجبات تاريخية موروثة عن السابقين وهى "الشلولو والدقة".