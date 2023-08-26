محافظ جنوب سيناء: مطار رأس سدر سيكون منظومة متكاملة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار رأس سدر سيكون منظومة متكاملة، وأن له بعد أمن قومي.

محافظ جنوب سيناء خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية حول التناول الإعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية، والتي تقام في شرم الشيخ بحضور وزير العمل، حسن شحاتة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

كما أن مطار رأس سدر مطلوب والدولة حريصة على إنشاء مطار به، وتم تخصيص أرض له وكان هناك طلب بزيادة حجم الأرض وتم الموافقة عليها، ولكن حتى الآن الموضوع يحتاج إلى تكلفة عالية جدًا وغير معلوم موعد محدد للبدء الرسمي فيه.