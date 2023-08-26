الشباب والرياضة تستقبل منتخب مصر للطائرة سيدات بعد الصعود لكأس العالم والحصول علي فضية أمم أفريقيا

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم، لاستقبال منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد الحصول علي فضية أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025.

وزير الرياضة: دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين



في رسالة الدكتور أشرف صبحي التي نقلها الغريب " مبروك تأهلكم لكأس العالم والحصول علي فضية أمم أفريقيا، وذلك يعكس أداءكم القوي والتفوق خلال منافسات البطولة، وأديتم ما عليكم ونتنظر منكم الكثير خلال المنافسات القادمة".



كما أكد وزير الشباب والرياضة في رسالته، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.



وزير الرياضة يُهنئ بعثة منتخب مصر للستريت وورك أوت لتحقيقه ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم بلاتفيا



في سياق آخر تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر لستريت وورك أوت لتحقيقه ٣ ميداليات ذهبية حتي الآن في بطولة العالم المقامة حاليًا في لاتفيا.



حيث حقق اللاعب أحمد حلمي المركز الأول علي العالم في فئة الfreestyle وزن متوسط، وحقق اللاعب حسن بدران المركز الأول علي العالم في فئة الstrength وزن متوسط، كما حقق اللاعب أحمد عصام المركز الأول علي العالم فئة الfreestyle فوق ال٣٠ سنة.



أكد الدكتور أشرف صبحي متابعته المستمرة لكافة منافسات المنتخبات الوطنية علي مختلف الأصعدة القارية والعالمية ، وتحفيزهم بشكل دائم لمواصلة الإنجازات التاريخية التى يحققونها بالبطولة، وإضافة مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.



أشار الوزير إلى الدعم الدائم الذى تقدمه الوزارة للاعبى المنتخب الوطنى للإستريت وورك أوت، والتعاون مع الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل كبير على مستوى الجمهورية، واكتشاف الموهوبين، وضمهم إلى عناصر المنتخب، مطالبًا باقي البعثة بمواصلة الإنجازات.



ووجه إسلام قرطام رئيس الإتحاد، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على ما حققه أبطال المنتخب الوطني في بطولة العالم، واهتمامه بالرياضات الفردية بشكل عام ورياضات الشارع بوجه خاص، ما ساهم في إنتشار اللعبة على مستوى الممارسة لتتواصل الإنجازات الرياضية التي تتحقق في الفترة الأخيرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



كما هنأ قرطام لاعبيه بالنتائج التي حققوها ووعدهم بمكافآت مجزية لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانجازات لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.