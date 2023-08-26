هدوء واستقرار بلجان امتحانات الدور الثاني بثانوية الشرقية الأزهرية

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بلجان الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني، وسط هدوء واستقرار باللجان؛ مع تطبيق إجراءات مشددة لتأمين عملية الامتحانات والتسهيل على الطلاب، من دون أي شكاوى.

وأدى طلاب الشعبة العلمية الامتحانات في مادتي التفاضل والنحو، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى اللغة الإنجليزية.



وحرص الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، على متابعة عملية خروج خطوط سيارات الأسئلة من مركز الأسئلة بمدينة الزقازيق، وتوقيت وصول أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة، وكذلك متابعة عمليات التأمين لدخول الطلاب لمقر لجان انعقاد الامتحانات.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس منطقة أزهر الشرقية، على سير الامتحانات، موجهًا بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وتوفير المناخ المناسب حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في هدوء تام.

يشار إلى أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت السبت الماضي 2023/08/19م، وتستمر حتى يوم الإثنين 2023/08/28م.