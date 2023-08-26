جورجيا تحقق فوزا سهلا على الرأس الأخضر في بطولة العالم للسلة

حقق منتخب جورجيا فوزا سهلا على منافسه الرأس الأخضر بنتيجة ٨٥ / ٦٠ ضمت منافسات المجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة السلة والتي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بمدينة اوكيناوا اليابانية .

فوز منتخب جورجيا دخل تاريخ بطولات العالم لكرة السلة كونها المباراة الاولى التي يلعبها منتخب جورجيا في بطولات العالم عبر تاريخها و للصدفة فمنافسه الرأس الأخضر ايضا كانت تلك المباراة هي مباراته الاولى في بطولات كأس العالم وبالتالي فقد لقى المنتخب الأفريقي اول هزائمه امام المنتخب الجورجي .

بداية المباراة لم تكن توحي بسهولة المباراة مثلما كان متوقعا لمنتخب جورجيا حيث ظل التكافؤ سائدا أجواء الربع الاول حتى قام مدرب جورجيا الياس زورس بأشراك نجمي منتخب جورجيا جوجا بيتزادا و شيرماديني ماماموكيلياتشفيلي فنجح منتخب جورجيا في تسجيل ٩ نقاط متتالية دون اي نقاط في سلته لينهي الربع الاول لمصلحته ٢٠ / ١١ .

في الربع الثاني واصل منتخب جورجيا منذ الدقائق الاولى تقدمه لتصل النتيجة الى ٢٩ / ١٣ حتى أنهى الربع الثاني ٤٨ / ٢٢ .

في الربعين الثالث والرابع وهيمن ايضا المنتخب الجورجي على المباراة وان كان تحسن أداء منتخب الرأس الأخضر في الربع الرابع حتى انتهت المباراة بنتيجة ٨٥ / ٦٠ .

بهذه النتيجة يتصدر منتخب جورجيا المجموعة السادسة وينتظره مواجهة ساخنة امام المنتخب السلوفيني بقيادة العملاق فوسيفيتش لتحديد متصدر المجموعة .