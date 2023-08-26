الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حاجتها لتشغيل 50 مهندس بتخصصات مختلفة لشغل عدد من الوظائف الهندسية تشمل (قسم إنشاءات، هندسة عمارة، هندسة ميكانيكا، هندسة طرق، وغيرها)، وذلك للتقديم عليها خلال الفترة من 27/8/2023 وحتى 27/9/2023.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف حسبما أعلنت المحافظة:

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.

أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.

أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.

- أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.

- أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي «أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه».

الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظيفة

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية.

الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

صور من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن التقديم يستمر لمدة شهر، يبدأ في الفترة من غدًا الأحد 27 أغسطس 2023 وينتهي في 27 سبتمبر المقبل، مؤكدة على أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد، أو قبل أو بعد الموعد المحدد.

وشددت المحافظة على أنه من يقع عليه الاختيار يبادر بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.