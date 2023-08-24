يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل”، اليوم الخميس، عن وزارة الحج والعمرة، بعدما أعلنت عن طرح 15 وظيفة إدارية شاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر منظومة التوظيف "جدارات" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الوظائف الشاغرة، جاءت بالتخصصات التالية:

محلل بيانات.

مطور برامج.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

باحث قانوني مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

محاسب تكاليف ممارس.

أخصائي استراتيجية ممارس.

أخصائي تقنية معلومات.

باحث أمن وسلامة.

باحث تنظيم مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

أخصائي أمن سيبراني.

مهندس صناعي مساعد.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمره

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الحج والعمرة، فأن الوظائف المطروحة متاحة الآن للتقديم، ويستمر حتى 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

ويمكن التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنــــــــــــا.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة