وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

وظائف خالية ... يبحث الكثير من الشباب وخاصة حاملى الموؤهلات العليا عن الوظائف الخالية، حيث كشفت محافظة الجيزة، عن حاجتها لتشغيل 50 مهندسا بتخصصات مختلفة لشغل وظائف هندسية.

مهندس مدني قسم إنشاءات

وقالت محافظة الجيزة، في بيان رسمي لها، إنها في حاجة لمهندس مدني قسم إنشاءات والعدد المطلوب 25 مهندسًا، والواجبات والمسئوليات هي إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة أمنه وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه مطلوب أيضا :-

عدد 3 مهندس عمارة، وتشمل الواجبات والمسئوليات إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنه وإعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها والحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري وتنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص وخاصة برامج الاوتو كاد والـ 3d وما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وعدد 2 مهندس تخطيط عمراني، والواجبات والمسئوليات هي إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والقدرة على تنفيذها واعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية الاوتو كاد / برامج نظم المعلومات الجغرافية وما يسند اليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وعدد 5 مهندس كهرباء، والواجبات والمسئوليات هي اجادة الاعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والقدرة على تصميم شبكات الإنارة العامة وتصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت وإجادة العمل على الحاسب الآلي.

وعدد 7 مهندس ميكانيكا منهم 4 ميكانيكا سيارات، و3 مهندس ميكانيكا معدات ثقيلة بمؤهل عالي هندسي يتناسب مع ميكانيكا المعدات الثقيلة والواجبات والمسئوليات عليهم هي أن يكون خبرة في مجال صيانة السيارات وخبرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

وظائف خالية

وعدد 2 مهندس تخصص طرق بمؤهل عالي هندسي مدني تخصص طرق والواجبات والمسئوليات هي تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بأنشاء الطرق والكباري وإعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة او الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية واعداد المقايسات لأعمال الرصف او الترميم للطرق وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

وعدد 6 محلل نظم معلومات جغرافية بمؤهل عالي بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا، والمسئوليات والوجبات هي مسئول عن جودة وكفاءة الاعمال الفنية والإدارية بإدارة نظم المعلومات ودراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الاقمار الصناعية واعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة وتحليل وتفسير ووربط الصور الفضائية بأرض الواقع ومراقبة الاحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها وادخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها والقدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، وما يسند إليه من اعمال تتوافق مع طبيعة عمله.

الشروط العامه الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه فيما يخص الشروط العامه الواجب توافرها بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة وأن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل وأن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة وأن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها وأن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي «أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم او خلافه».

خطوات تقديم الطلبات

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن تقديم الطلبات يكون شخصيا باليد باسم مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة «قسم التعيينات» على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة.

وسيبدأ التقديم يبدأ في الفترة من 27 أغسطس وحتى 27 سبتمبر من العام الجاري ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.