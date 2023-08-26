السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، مع مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية، وذلك ضمن مبادرة "صيف بلدنا". 

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يأتي هذا الدوري في نسخته التاسعة على التوالي في لعبة كرة القدم، والنسخة الثانية في لعبة تنس الطاولة، والنسخة الأولى في لعبة كرة اليد.

يشارك في هذا الدوري ما يقرب من 15 الف لاعبًا ولاعبة من مواليد الفترة من 2006 حتى 2010، وذلك في جميع محافظات الجمهورية. يهدف تنفيذ الدوري إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة، واستخدام الرياضة كوسيلة لتفريغ الطاقة الإيجابية.

تتضمن مبادرة "صيف بلدنا" تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال فصل الصيف، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية. يتم تصعيد الفريقين الأول والثاني من كل محافظة في الدوري للمشاركة في اللقاء الختامي، والذي سيقام في محافظة الإسكندرية.

تأتي مبادرة "صيف بلدنا" كجزء من جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز المشاركة الرياضية والاجتماعية في الأحياء الشعبية. تعتبر هذه المبادرة فرصة مثالية للشباب للانخراط في أنشطة رياضية محببة لهم وتنمية مهاراتهم في بيئة تعزز الروح الرياضية والتنافسية.

تعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتمكينهم من الاستفادة من فرص الرياضة والترفيه، وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب في الأحياء الشعبية.

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