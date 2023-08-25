صبحي: الشباب والرياضة تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قرى ومراكز ومدن مصر

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة السلة، بمشاركة مراكز تدريب كرة السلة للفتيات تحت شعار " Her World " بمهرجان البراعم بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشاركة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، الغربية، الشرقية، والبحيرة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ مراكز تدريب كرة السلة، يأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار الإهتمام بالمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة وفى المجال الرياضى بصفة خاصة وتفعيلًا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع وفى كل مجالات الحياة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها.



وألمح الوزير إلي أن الشباب والرياضة تعمل من خلال برامج مختلفة لتمكين المرأة والفتاة وتدعم إبداعات الفتيات في مختلف قري ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذلك تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونري فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية.



وشارك بمهرجان البراعم لكرة السلة ما يقرب من ٥٠٠ فتاة من المشاركين بمراكز التدريب، وجارى ضم عدد ٦ محافظات أخرى كمرحلة ثالثة خلال الفترة القادمة.