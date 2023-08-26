بمناسبة مرور 80 عامًا على العلاقات..

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الإقتصادي، إن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية ووطيدة، إذ تطورت بشكل مستمر على مدار السنوات الأخيرة فى العديد من القطاعات منها التعاون الاقتصادي ، حيث أن كلا الدولتين شركاء تجاريين مهمين وهناك تبادل تجاري نشط بينهما في مجالات مثل الطاقة والصناعة والزراعة والنقل البحري.

8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، بمناسبة مرور80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من ٨ مليار دولار خلال الفترة الأخيرة حيث يشمل استيراد وتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الحبوب والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية، إذ يستفيد كلا البلدين من زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

الدكتور سيد خضر

3 مليون سائح روسي

وأفاد الخبير الإقتصادي، على المستوى العسكري تعتبر روسيا موردًا رئيسيا للتجهيزات العسكرية والتكنولوجيا للقوات المسلحة، وأيضا في قطاع السياحة حيث تعد روسيا مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية من خلال توافد أكثر من ٣ مليون سائح سنويا مما تعمل على ترويج وتنشيط السياحة الداخلية.

مشروعات مشتركة

وعن المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا، ذكر خضر، هناك تعاونًا استراتيجيًا تضمن مشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات، ومن أهم المشروعات محطة الطاقة النووية حيث تم التوقيع على اتفاقية بين مصر وروسيا لبناء أول محطة نووية في مصر في منطقة الضبعة، فمن المتوقع أن تساهم هذه المحطة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر، ففي قناة السويس قامت شركة روسية بالتعاون مع الجانب المصري بتنفيذ مشروع توسعة وتطوير قناة السويس، والذي يهدف إلى زيادة طاقتها وتحسين كفاءتها، وأيضًا في صناعة السيارات تعاونت شركات روسية مع شركات مصرية لتأسيس مصانع لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، مما يعزز الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل، وتم تعزيز التعاون في مجال الزراعة بين البلدين خاصة أن مصر تستورد القمح من روسيا بما في ذلك تبادل التكنولوجيا والخبرات في زراعة المحاصيل وتربية الماشية وتطوير البنية التحتية الزراعية، ولاسيما مع انضمام مصر إلى مجموعة بريكس مما سيكون هناك تعزيز فرص الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.