روسيا تُعلن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو

كشفت "وزارة الدفاع الروسية"، عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في موسكو ومقاطعتها الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، صباح اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم السبت: "في 26 أغسطس، حوالي الساعة 03:00 ليلا، أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".

وأوضح البيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة إسترا في مقاطعة موسكو شمال غرب العاصمة الروسية.

تدمير طائرة بدون طيار

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تدمير طائرة بدون طيار بوسائط الدفاع الجوي لدى اقترابها من موسكو في منطقة إسترا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

والأربعاء الماضي كانت الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهدفت موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة فجر الثلاثاء على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة في بيان: "تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك. كما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيّرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".