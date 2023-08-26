رفع الرايات الخضراء على كل شواطئ الإسكندرية وارتفاع الحرارة

رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الخضراء بسبب هدوء حركة الأمواج وتراجع سرعة الرياح والتيارات الهوائية على جميع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي لإمكانية السباحة بشكل آمن لتحسن الأجواء.

مع استمرار الموجة الحارة التي تضرب الإسكندرية لليوم الثانى، يسود طقس حار على كافة أنحاء المدينة الساحلية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 33 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وسرعة الرياح 18 كيلو مترًا / الساعة، والرطوبة 60%.

رفعت أبراج الإنقاذ بشواطئ الإسكندرية القطاعين الشرقي والغربي، الـ«65 شاطئًا» بدءًا من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا، الرايات الخضراء والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وأشار الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه يجري متابعة التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية.

وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف، على تجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، فضلًا عن وجود عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين.

وأوضح مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى محافظة الإسكندرية، أن نسب الإقبال على الشواطئ لهذا اليوم أقل من المتوسط، وأن نسب إشغال شواطئ القطاعين الشرقي والغربي بلغت 40% فقط، ودعت المواطنين إلى سرعة التوجه إلى البحر للاحتفال والاستمتاع بالبحر.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جميع المصطافين ورواد البحر وأبناء الإسكندرية سرعة التوجه إلى أقرب شاطئ للاستمتاع بنزول البحر والجلوس على الشاطئ فى ظل مناخ مميز مصحوب بهواء منعش ورطب بعيدًا عن حرارة الطقس المرتفعة في المنازل والبيوت.

كانت شواطئ الإسكندرية، سجلت أمس الجمعة نسب إشغال مرتفعة وحققت 100 % فى شواطئ شرق المحافظة وشواطئ العجمي والقطاع الغربي بعد رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ.

ورصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية عدد من المخالفات بتحصيل أموال من الرواد من دون وجه حق وتم التدخل من جانب مفتشي الإدارة وإرجاع المبالغ المحصلة وطرد العمال الذين ارتكبوا المخالفات ورفع تقرير ضد مستأجري الشواطئ المخالفين.

من جانب آخر استعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئًا هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضي وهي أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيهًا شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للفرد.