الأوراق المطلوبة وشروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية

تواصل مستشفيات الشرطة بـ(مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط) استقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية “ذكور وإناث” للعام الدراسي “2023-2024” من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

وأتاحت وزارة الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية علمى سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة شريطة أن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية الأوراق المطلوبة وشروط القبول في المعاهد الصحية الشرطية:

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الصحية الشرطية

فيش للطالب موجه للمعهد الفني الصحي الشرطي.

8 صور شخصية 4×6 سم خلفية بيضاء مع مراعاة كتابة اسم الطالب رباعي خلف كل صورة منهم.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بيان نجاح الثانوية و صورة من الشهادة الإعدادية.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة المتخرج منها.

طوابع تأمين صحي و طابع مهن طبية.

ظرف بلاستيك مغلق و الدوسيه مدون عليه الاسم رباعي ورقم التليفون وولي الأمر و كتابة كل الأسماء داخل الكراسة الخاصة بالشروط بالأسماء الرباعية واضحة.

شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية

أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.

ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة علمى علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الإختبارات.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لإحتياجات العمل.