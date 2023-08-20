3 طرق لشحن كارت عداد الكهرباء.. من المنزل وبالموبايل

يبحث الأشخاص ممن يملكون عدادات مسبقة الدفع سواء كانت كودية أو ذكية عن خطوات شحن كارت الكهرباء عن طريق "الفيزا"، وهو ما يسهل عليهم عملية الشحن في أي وقت لتجنب انقطاع الكهرباء.

وقد حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها لشحن كارت العداد مسبق الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن طريق الفيزا.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي خطوات يجب اتباعها عند شحن كارت عداد الكهرباء بالفيزا:

يمكن تحميل تطبيق “سهل” الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

يستطيع العميل تسجيل الدخول إلى البرنامج من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

يقوم العميل بتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

النقر على تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.

الضغط على اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم الضغط على توجه بالدفع.

يتم إدخال رقم كارت الشحن وبعدها يتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

ويمكن شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق فودافون كاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

طلب رقم #9# عن طريق الهاتف المحمول

النقر على دفع الفواتير.

اختار الكهرباء.

اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

إدخال كود السداد الإلكتروني.

إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال الرقم السري الخاص بالعميل.

تأكيد الدفع.

ويمكن أيضًا شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق فوري من خلال اتباع الخطوات التالية

التوجه لأقرب منفذ فوري للعميل.

اختيار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات.

اختيار شركة الكهرباء التابع لها العميل.

إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.