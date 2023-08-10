يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن كيفية استخراج كارت شحن عداد الكهرباء المفقود سواء الكارت الذكي أو الكارت الكودي، وذلك من خلال التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد، وذلك وفقًا لما حدده جهاز حماية المستهلك.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء المفقود:

في حالة الملاك

التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك

تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع عليها

وبالنسبة للمستأجر:

يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له

تقديم صورة من التوكيل والأصل للاطلاع

كما يجب ايضًا تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار

كما يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام