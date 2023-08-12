مشكلات عداد الكهرباء وطرق حلها.. كيف تكتشف العطل؟

نشرت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المشكلات التي تواجه مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية والقديمة وكيفية التعامل معها.

كيف تكتشف العطل في عداد الكهرباء:

1 ــ متابعة مؤشر العداد هي الطريقة الأولى لاكتشاف أي عطل فيه

وحال ملاحظة أن المؤشر توقف عن الحركة في وقت يعمل فيه التلفاز أو الغسالة تستهلك الكهرباء يكون هناك مشكلة ما في عداد الكهرباء.

2 ــ تسجيل قراءات قديمة

حال تلاحظ أن عداد الكهرباء يسجل قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، فهناك أيضا مشكلة في عداد الكهرباء

ولابد من الإبلاغ الفوري لإدارة الكهرباء، والتي تكون مسئولة عن المنطقة الكامن بها، ستقوم هذه الإدرة بعمل الفحص الفني اللازم، وإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد جديد على نفقة المستهلك.

ويتم تغير العداد بعداد أخر جديد على ميزانية المستهلك ولكن يكون من خلال التقسيط، حتى لا يمثل عبء أكبر على المستهلك، وتخصم الاقساط شهريًا، ويتم الاتفاق على جدولة ثمن العداد الجديد وتحديد قيمة القسط الشهري بالاتفاق مع الإدارة.