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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"يلا" أجدد أغاني راغب علامة على يوتيوب

راغب علامة
راغب علامة

يعود السوبر ستار راغب علامة بأغنية جديدة بعنوان "يلا" بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية "في كتير حلوين"، من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

 

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راغب علامة يطرح "فى كثير حلوين" قريبا

وحققت أغنية “يلا” أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر، وأطلق راغب علامة الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

 

آخر الإصدارات الغنائية لـ راغب علامة

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.

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