راغب علامة يطرح "فى كثير حلوين" قريبا

أعلن النجم راغب علامة انتهاءه من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بعد تحضيرات كبيرة.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل.

وتمثل الأغنية عودة للنجم اللبناني لتقديم أغانى جديدة بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وكان أوضح الفنان راغب علامة أنه لديه قدرة على إتقان أداء اللهجات في الغناء، لافتًا أن ذلك يرجع إلى والده ووالدته اللذان كانا يغنيان في المنزل لأم كلثوم وفيروز ووديع الصافي وعبدالحليم حافظ.

راغب علامة

وأضاف أنه تربى على هذه اللهجات ولم يشعر بأنها غريبة عنه، متابعًا أنه من منطقة الغبيري ببيروت وهى في الساحل الجنوبي فهى قريبة من العالم ويوجد بها مطار بيروت، وهذا ساعده كثيرًا في إتقان اللهجات.

أغانيه قريبة إلى قلبه

وكشف راغب أن جميع أغانيه قريبة إلى قلبه ولم يستطع أن يحدد أغنية بعينها مثل "نسيني الدنيا، استمارة 6، قلبي عشقها والعيون".

متابعًا أن جميع أغانيه يعيش فيها وهو يؤديها مع الجمهور، وأنه يشعر أن الأغاني القديمة جديدة.

الحلو المفضل فى رمضان.. الجلاش

وواصل أن الحلو المفضل له في شهر رمضان هو الجلاش، والطبق المفضل هو الفتوش فهو عروس السفرة.

وأضاف أن أولاده مضطرين يسافروا لجامعاتهم وأعمالهم خارج لبنان، مثل كثير من الشباب الذين غادروها بسبب الظروف الصعبة التي تعاني منها بلاده.

راغب علامة

وكان قال الفنان راغب علامة إن شهر رمضان هو شهر الخير والعطاء ويعيشه كما أمرنا الله، لافتًا إلى أن المزعج هو وضع لبنان الذي فرق العائلات عن بعضهم.

أضاف أن أولاده مضطرين يسافرون لجامعاتهم وأعمالهم خارج لبنان، مثل كثير من الشباب الذين غادروها بسبب الظروف الصعبة.

تابع راغب أن الشباب في فترة تأمين حياتهم ومستقبلهم، لافتًا إلى أنه ربى أولاده على ألا يكونوا تابعين للمجموعات التي دمرت لبنان، مشيرًا إلى أنه رباهم على محبة الإنسان وطاعة الله والخير وليس على الأذى والحروب.

يعاني لبنان من فراغ دستورى وأزمة اقتصادية طاحنة تعصف بالدولة التى كانت قبلة المستثمرين العرب والأجانب.

حاول عدد من المحتجين في لبنان اقتحام المصرف المركزي للصول على ودائعهم التي الممنوع صرفها بعد إزالة الأسلاك الشائكة من فوق الأسوار، فيما وقعت اشتباكات طفيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين.