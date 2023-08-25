كريم هنداوي يحصل على جائزة الأفضل في مباراة الزمالك ومضر السعودي

البطولة العربية لكرة اليد

استطاع كريم هنداوى، حارس مرمى فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك، الحصول على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه الفارس الأبيض ونظيره مضر السعودى.

وفاز يد الزمالك على مضر السعودي بنتيجة 29/24 فى نصف نهائى البطولة العربية، ليحجز مقعدا الى الدور النهائي بالطولة.

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.

تضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى و زياد حشاد وأحمد سامح و هشام صلاح ومحمد ياسين و أحمد عبد الرحمن و عمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا و شادي خليل وخالد وليد و أحمد وليد و محمود خليل فلفل هشام السبكي و كريم هنداوى.