يد الزمالك الى نهائي البطولة العربية

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24، فى المواجهة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية.

وحجز فريق يد الزمالك بطاقة التأهل بعدما قدم أبناء القلعة البيضاء مستوى مميز أمام مضر السعودي فى المواجهة التى حسمها الأبيض بنتيجة 29 - 24، ليتأهل لنهائي البطولة.

تضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى و زياد حشاد وأحمد سامح و هشام صلاح ومحمد ياسين و أحمد عبد الرحمن و عمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا و شادي خليل وخالد وليد و أحمد وليد و محمود خليل فلفل هشام السبكي و كريم هنداوى.