تامر عاشور "ملك النكد" في ليلة الدموع.. الجمهور: مهمتك تمت بنجاح

سيطر الفنان تامر عاشور، على قلوب جمهور المملكة العربية السعودية والوطن العربي في حفل ليلة الدموع، الذي أقيم مساء أمس الخميس بمدينة جدة، وحقق نجاحًا وانتشارًا واسعًا على مُختلف منصات التواصل الإجتماعي.

تامر عاشور يلامس قلوب الجمهور .. أبكى الوطن العربي في حفل ليلة الدموع

استطاع تامر عاشور أن يُبكي جمهور السعودية من الحضور والوطن العربي في حفل ليلة الدموع، وذلك بمجموعة من أغانيه الحزينة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، وبمجرد ظهوره على خشبة مسرح بنش مارك بدأ الحاضرين ترديد أغانيه والبكاء مع احساسه الذي لامس القلوب .

تامر عاشور

وتصدر تامر عاشور، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ساعات من انتهاء حفل ليلة الدموع بالسعودية.

وسرعان ما إنهالت التعليقات على ظهور تامر عاشور، بعد دقائق من صعوده على مسرح ليلة الدموع، ووصفه الجمهور بـ"ملك النكد"، وجاءت من بين هذه التعلقات:"تامر عاشور اللى عيط كل الدول العربية النهاردهص لحد 3 الفجر يارب تكون نمت مبسوووووط، مهمتك تمت بنجاح يا ملك النكد ".

تامر عاشور

“الفنان تامر عاشور حرك فينا مشاعر نزلت دموعنا في ليلة الدموع ”، وكتب متابع آخر:" كفاية نكد بقى، ملوك النكد تامر عاشور وحمادة هلال".

حفل ليلة الدموع

تامر عاشور وأحمد سعد .. أنانية في ليلة الدموع

صعد تامر عاشور على خشبة مسرح “ليلة الدموع”، وقدم ديو غنائي مع الفنان أحمد سعد بأغنية أنانية، وتفاعل معهما الجمهور بشكل ملحوظ من خلال الغناء والهتافات والتصفيق الحاد بعد إنتهاء الأغنية .

تامر عاشور وأحمد سعد

حفل لية الدموع في السعودية

تنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، وإنضمت إليهم شيرين عبدالوهاب التي كان ظهورها بمثابة صدمة للحضور والمشاهدين.

شيرين عبدالوهاب

اجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء أمس الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي معهم على تقليب المواجع وإثارة الأشجان.

حفل ليلة الدموع

أحيا النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، وطارق الشيخ، حفل غنائي كبير بعنوان “ليلة الدموع”، أمس الخميس 24 أغسطس على خشبة مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين قدموا مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.