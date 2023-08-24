«مفيش ست نكدية».. 8 رجال يتنافسون على تقليب المواجع بحفل ليلة الدموع

حفل ليلة الدموع، يتنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، ومن المقرر أن يقضي الحضور ليلة من النحيب والنديب ويتناولون قهوة سادة أثناء الاستماع لأغاني حفل النكد، ويرفعون شعار «المناديل إجباري».

يجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء اليوم الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مقرر أن يقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي لحضور ليلة تقليب المواجع ومراجعة الحسابات العاطفية، إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها وطرحها على مواقع ومنافذ البيع.



حفل ليلة الدموع

حفل ليلة الدموع مفيهاش واحدة ست .. الرجالة رمز النكد

وسرعان ما إنهالت التعليقات الساخرة من قبل الجمهور على حفل "ليلة الدموع"، وجاء أبرزها:" الصورة دي بتاعة ليلة الدموع إللي مفيشهاش واحدة ست حتي بتثبت قد إيه أن الرجالة رمز للنكد والدموع والأحزان وفي الآخر يقولوا الستات نكدية، أنت بتستلمها فرفوشة مقبلة علي الحياة ياعيني وأظن واضح جدا مين اللي بيحولها لنكدية ".

نجوم حفل ليلة الدموع

وكتب آخر منشور على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":" بشرى للمكتئبين و المقبلين على الانتحار )حفل ليلة الدموع) يحييه نخبة من نجوم النكد و تقطيع الشرايين في ليلة طين على دماغكم تبدأ في جدة و تنتهي في مكان أحسن بكتيييير، شروط حضور الحفل، للسناجل فقط او كابلز ماشيبن في اجراءات الطلاق، خصم خاص للمفركشين، الحضور بالزي الأسود ".

حفل ليلة الدموع

وانتقد واحدًا من الجمهور، المقبلين على حضور الحفل، وكتب:" ايه اللي يخلي بني آدم عاقل راشد يروح يحضر حفلة اسمها "ليلة الدموع"، احنا ليه بقى عندنا سعي شرس ورا الحزن والاكتئاب ".

وسخر آخر من الحفل، وعلق، قائلًا:" ليلة المجروحين والنازفين والموجوعين، ممنوع الفرح والبهجة والسعادة والابتسامة، حفل النكد والنبش في الجراح والكآبة، رموز الحزن ونجوم العذاب والألم سيبذلون كل جهدهم لذرف الدموع والتنكيد على الجمهور، فرصتك لتندب على سعدك، موعد مع النحيب والنديب والنكد في الرياض...او في قناة MBC...كمية المناديل إجبارية وضرورية...اتمنى لكم سهرة تعيسة ".

حفل ليلة الدموع

ليلة الدموع

أحمد سعد عن حفل ليلة الدموع "إيه اليوم الغم ده"

روج الفنان أحمد سعد لحفل “ليلة الدموع”، والذي مقرر أن يقام يوم الخميس المقبل 24 أغسطس الجاري على خشية مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نشره البوستر الترويجي للحفل عبر حسابه بموقع “انستجرام”.

وعلق أحمد سعد، قائلًا:" إيه اليوم الغم ده، وإيه الناس الحزينة دي، ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين، يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك ".

ليلة الدموع

تامر عاشور: اللي عايز يفرفش يريح في البيت

كما علق الفنان تامر عاشور، على مشاركته في حفل ليلة الدموع، المقرر احياؤه اليوم الخميس 24 أغسطس الجاري، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ونشر تامر عاشور، البوستر الترويجي لحفل ليلة الدموع، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه، قائلًا:" هستناكم في ليله قاسيه جدا "ليله الدموع " على مسرح بنش مارك مع نجومنا الكبار واليوم مُفاجآته مبتخلصش، اللي عايز يفرفش يريح في البيت اليوم ده " .

ليلة الدموع

تفاصيل حفل ليلة الدموع في جدة

يستعد النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ، لإحياء حفل غنائي كبير بعنوان “ليلة الدموع”، اليوم 24 أغسطس على خشبة مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.