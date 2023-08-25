شيرين عبدالوهاب تُشعل الأحزان .. جرح تاني في حفل ليلة الدموع

أشعلت شيرين عبدالوهاب، أحزان جمهور المملكة العربية السعودية، بأغنية “جرح تاني” في حفل ليلة الدموع الذي يقام حاليًا على خشبة مسرح بنش مارك بمدينة جدة.

وتفاعل جمهور السعودية مع أغنية “جرح تاني”، وبدأ في البكاء مع بداية الأغنية التي أثارت مشاعر الجميع من الحضور .

ظهور شيرين عبدالوهاب في حفل ليلة الدموع يُصدم جمهور السعودية

وكانت شيرين عبدالوهاب، مفاجأة حفل ليلة الدموع، والذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية أولى فقراته، وأصيب الجمهور بصدمة بمجرد ظهررها على خشبة مسرح بنش مارك.

شيرين عبدالوهاب

يجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء اليوم الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي لحضور ليلة تقليب المواجع ومراجعة الحسابات العاطفية، إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها وطرحها على مواقع ومنافذ البيع.

شيرين عبدالوهاب

حفل ليلة الدموع، يتنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، ومن المقرر أن يقضي الحضور ليلة من النحيب والنديب ويتناولون قهوة سادة أثناء الاستماع لأغاني حفل النكد، ويرفعون شعار «المناديل إجباري».

شيرين عبدالوهاب

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.