"دموع" بداية حمادة هلال بحفل ليلة الدموع

صعد النجم حمادة هلال، على خشبة حفل ليلة الدموع، الذي يقام حاليًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وجاءت بداية غناء حمادة هلال، خلال أغنية “دموع”، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، وتتلائم مع أجواء الحفل الذي جاء بعنوان “ليلة الدموع”.

حمادة هلال

حمادة هلال يوعد جمهوره بحفل قادم .. هغني سبونج بوب

ومازح "حماده" جمهوره ومتابعيه بعد انتهاء أغنية “دموع"، أثناء طلبهم غنائه “مسطول”، وبالفعل قدم الجزء الأولى من الأغنية حتى لا يكسر ضوابط الحفل والتي تضمنت الإلتزام بالأغاني الحزينة فقط، ووعد حمادة هلال جمهوره تقديم العديد من أغاني الفرح والمرح خلال حفل غنائي قادم، وأبرزها أغنية “سبونج بوب”.

يجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء اليوم الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي لحضور ليلة تقليب المواجع ومراجعة الحسابات العاطفية، إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها وطرحها على مواقع ومنافذ البيع.

ليلة الدموع

حفل ليلة الدموع، يتنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، ومن المقرر أن يقضي الحضور ليلة من النحيب والنديب ويتناولون قهوة سادة أثناء الاستماع لأغاني حفل النكد، ويرفعون شعار «المناديل إجباري».

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.