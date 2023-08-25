حفل ليلة الدموع .. طارق الشيخ يُبكي الحضور بـ"كتاب حياتي ياعين"

أبكى المطرب طارق الشيخ، جمهور المملكة العربية السعودية بأغنية “كتاب حياتي ياعين”، في حفل ليلة الدموع الذي أقيم منذ ساعات قليلة على خشبة مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

طارق الشيخ يُبكي جمهور المملكة العربية السعودية بـ “كتاب حياتي ياعين”

قدّم طارق الشيخ، أغنية «كتاب حياتي ياعين»، في حفل «ليلة الدموع» المقام حاليا على مسرح «بنش مارك» بجدة في المملكة العربية السعودية.

طارق الشيخ

يجتمع النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، حمادة هلال، هيثم شاكر، طارق الشيخ، آدم، أحمد كامل، مسلم في حفل غنائي استثنائي تحت عنوان "ليلة الدموع"، مساء اليوم الخميس، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم مطربين "اللون الحزايني" مجموعة من الأغاني المأساوية، ورغم ذلك تحمس الجمهور السعودي لحضور ليلة تقليب المواجع ومراجعة الحسابات العاطفية، إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها وطرحها على مواقع ومنافذ البيع.

طارق الشيخ

حفل ليلة الدموع، يتنافس 8 مطربين من اللون «الحزايني» على تقليب المواجع وإثارة الأشجان في الحفل الذي أطلق عليه الجمهور ليلة «قطع الشرايين»، ومن المقرر أن يقضي الحضور ليلة من النحيب والنديب ويتناولون قهوة سادة أثناء الاستماع لأغاني حفل النكد، ويرفعون شعار «المناديل إجباري».

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.