سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

عيار 21 بكام

سعر الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة المصرية استقرارًا على أخر تراجع شهده المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات لـ سعر جرام الذهب، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، وفقًا لتداولات سوق الصاغة المصرية.

فيما استقر سعر الذهب اليوم عالميًا، وفق آخر تحديث لبورصة الذهب العالمية، ليسجل سعر الذهب الآن ببورصة الذهب العالمية الأونصة بسعر 1918 دولارا، طبقًا لـ«رويترز».

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في أسواق الصاغة والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار المشغولات الذهبية اليوم الجمعة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 في نهاية التعاملات، يسجل:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

2606 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 21، سجل:

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 ختام التعاملات

سعر الذهب عيار 21

2280 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

1955 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023، يسجل:

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب في نهاية التعاملات

سعر الجنيه الذهب

18240 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ولحساب قيمة الذهب عيار 21 بالمصنعية وباقي الأعيرة، تتم إضافة 150 جنيهًا على سعر جرام الذهب، أو بحد أقصى يتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب، في حين يتميز الجنيه الذهب بأنه أقل في سعر المصنعية من باقي المشغولات الذهبية، وقد تختلف النسبة حسب التاجر.