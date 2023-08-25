أسعار الدواجن  خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك ومشتقاتها

أسعار الدواجن.. شهدت خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في الأسواق المصرية وللمستهلك استقرارًا وثباتًا على آخر معدل سعري منذ أسبوع، وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 175 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 105 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

واستقرت القيمة السعرية للفراخ البيضاء اليوم الجمعة لتصل إلى نحو 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في المزرعة، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية حين ظهور أي تحديثات تطرأ على أسعار الدواجن من المزرعة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة للمستهلك وفي الاسواق المحلية

دواجن

الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما استقر سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 105 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه

في حين سجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 175 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.