بعد قليل.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الفيحاء والحزم في الدوري السعودي

يتقابل فريقا الفيحاء والحزم بعد قليل، علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة الثالثة ببطولة دوري روشن السعودي.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الفيحاء والحزم بالجولة الـ 3 بالدوري السعودي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قناة SSC SPORT 1HD

يستعد النصر لمواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024، وذلك بعد أيام قليلة من تأهله إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

ويسعى النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد تلقيه هزيمتين في الجولتين الأولى، وهو ما يضع المدرب لويس كاسترو تحت ضغط إضافي لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل الفتح المباراة بعد أن فتح مشاركته في الدوري بالتعادل مع التعاون ثم حقق فوزًا عريضًا على الأخدود بثلاثية، وهو ما يزيد من حماسة المباراة.

وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة 9:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون منقولة على قنوات دوري بلس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

يتم ذلك من خلال قناة SSC1 SD، والمتاحة فقط عبر قمر عرب سات، وتقدم المباراة بتقنية مشاهدة عادية ومن دون تغطية شاملة.