عاجل
أسما شريف منير حليقة الرأس بفستان مكشوف وظهور صادم في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما (شاهد)
الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شريف يسجل ويقود الخليج لأول نقطة في الدوري السعودي أمام الاتفاق

محمد شريف
محمد شريف

انتهت مباراة الخليج أمام نادي الاتفاق بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بمشاركة محمد شريف، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

اقرأ ايضًا..

txt

الاتحاد يفوز على الرياض برباعية في الدوري السعودي

txt

الهلال يحقق انتصارا مثيرا على الرائد في الدوري السعودي

شريف يسجل ويقود الخليج للتعادل مع الاتفاق

سجل فابيو مارتينيز هدف الخليج الأول والوحيد في نادي الاتفاق عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، والتي كانت بصناعة من النجم المصري محمد شريف لاعب النادي الاهلي السابق.

بينما سجل هدف نادي الاتفاق اللاعب فيكتور سانتوس في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي شهد خروج محمد شريف من اللقاء عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه عبدالله آل سالم.

بتللك النتيجة يرفع نادي الخليج رصيده إلى النقطة الاولى في دوري الموسم الحالي ويحتل المركز الخامس عشر من الترتيب مؤقتًا حتى نهاية الجولة، على الجانب الاخر رفع نادي الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع من جدول الترتيب من انتصارين وتعادل وحيد.