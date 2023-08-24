شريف يسجل ويقود الخليج لأول نقطة في الدوري السعودي أمام الاتفاق

انتهت مباراة الخليج أمام نادي الاتفاق بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بمشاركة محمد شريف، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

اقرأ ايضًا..

شريف يسجل ويقود الخليج للتعادل مع الاتفاق

سجل فابيو مارتينيز هدف الخليج الأول والوحيد في نادي الاتفاق عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، والتي كانت بصناعة من النجم المصري محمد شريف لاعب النادي الاهلي السابق.

بينما سجل هدف نادي الاتفاق اللاعب فيكتور سانتوس في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي شهد خروج محمد شريف من اللقاء عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه عبدالله آل سالم.

بتللك النتيجة يرفع نادي الخليج رصيده إلى النقطة الاولى في دوري الموسم الحالي ويحتل المركز الخامس عشر من الترتيب مؤقتًا حتى نهاية الجولة، على الجانب الاخر رفع نادي الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع من جدول الترتيب من انتصارين وتعادل وحيد.