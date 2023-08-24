الأهلي يفوز بهدف قاتل على الأخدود في الدوري السعودي

حقق النادي الأهلي انتصار مثير في اللحظات الأخيره على حساب نادي الاخدود بهدف دون مقابل، مساء اليوم الخميس، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

اقرأ ايضًا..

الاهلي يفوز على الأخدود في الجولة الثالثة

سجل هدف النادي الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب الإيفواري فرانك كيسية في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، ليقود الراقي للانتصار الثالث على التوالي في الموسم الحالي.

مستوى لاعبي النادي الأهلي في الشوط الاول ومع بداية الشوط الثاني كان متدني مقارنة بمواجهتي الجولة الأولى والثانية، وبالرغم من سيطرة الراقي على مجريات اللقاء لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف في الضيوف الذين تمكنوا من الصمود للحظات الاخيره.

بتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من انتصارين وتعادل وحيد، على الجانب الأخر رفع نادي الأخدو رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر من الترتيب بعدما خسر في لقاء وتعادل في مواجهتين.