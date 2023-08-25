الغيابات تضرب تشكيل النصر الأساسي أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي

يعاني الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من الغيابات التي يفتقدها العالمي أمام نادي الفتح، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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الغيابات تضرب قائمة النصر أمام الفتح

يواجه لويس كاسترو موقف صعب للغابة بالاعتماد على عدد كبير من العناصر المحلية، في لقاء صعب للغاية أمام نادي متماسك ومستقر الأداء داخل الملعب طوال الموسم الماضي، وفي ظل غياب 5 لاعبين من التشكيل الأساسي.

وتشهد قائمة النصر لمواجهة الفتح اليوم غياب عدد كبير من لاعبي العالمي بسبب الإصابة وهم عبدالإلة العمري وعبدالله مادو وعلي لاجامي وأليكس تيليس رباعي خط الدفاع، بالإضافة إلى سيكو فوفانا وأندرسون تاليسكا.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الفتح اليوم

يعتمد لويس كاسترو في مواجهة الفتح اليوم على طريقة لعب 4-3-3 لعلاج النقص العددي في قلب الدفاع ووسط الملعب، ومن المتوقع أن يبدأ تشكيل اللقاء كالآتي:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام ولابورت ومحمد آل فتيل وجيسلان كونان.

في خط الوسط: مارسيل بروزوفيتش وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعبدالرحمن غريب.

يحتل النصر المركز الـ 16 في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي بدون رصيد من النقاط، بعدما خسر مواجهتي الجولة الأولى والثانية، بينما يمتلك نادي الفتح 4 نقاط في المركز السادس جمعها من انتصار وتعادل.

تنطلق مباراة النصر والفتح في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة مباشرة من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الشرق الأوسط.