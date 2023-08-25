أسعار البيض اليوم الجمعة للمستهلك.. اعرف الكرتونة بكام

أسعار البيض.. شهدت أسعار طبق البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا، وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، ما بين 122 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 130 جنيها للبلدي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بجميع أنواعه الأحمر والأبيض والبلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار البيض، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

البيض

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 122 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 130 جنيها للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 122 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ124 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 130 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الاستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.