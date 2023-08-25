أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك.. البلح البرحي بـ35 جنيهًا

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات يوم الجمعة لدى المستهلك استقرارًا مع اختلاف أسعار وارتفاع بعض الأصناف، وسجل سعر المانجو السكري نحو 30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الكيوي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا الصدد تنشضر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة للمستهلك

الفاكهة

سعر التفاح الأخضر

سجل سعر التفاح الأخضر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأحمر

سجل سعر العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر العنب الأخضر 25 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو السكري

سجل سعر المانجو السكري 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 30 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح

سجل سعر التفاح المستورد 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر التفاح البلدي 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

سجل سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 18 جنيهًا

أسعار الموز

سجل سعر الموز 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكيوي

سجل سعر الكيوي 55 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح الأصفر

سعر التفاح الأصفر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق المستورد

سعر البرقوق المستورد 50 جنيهًا للكيلو.

سعر البلح البرحي

سعر البلح البرحي 35 جنيهًا للكيلو.

وتواصل الدولة حرصها الدائم على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إذ أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد سبق وأدلى في تصريحاته أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لابد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.