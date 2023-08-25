أسيوط: رفع مخلفات و تراكمات القمامة بمحيط مدرسة ناصر الثانوية

في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة التجميل والنظافة في مدينة أسيوط، قام حي شرق أسيوط بتنفيذ عدة أعمال في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية للبنين.

تضمنت هذه الحملة تقليم الأشجار وزراعة أشجار جديدة في فناء مدرسة ناصر الثانوية العسكرية للبنين. تم تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف قسم الزراعة بالحي، بهدف تجميل المكان وتحسين البيئة المحيطة.

وقد تم اختيار مدرسة ناصر الثانوية العسكرية للبنين نظرًا لأهميتها كمؤسسة تعليمية وتربوية في المنطقة، وتم استهداف المدرسة بهذه الحملة التجميلية بهدف إضفاء جمالية طبيعية على فناء المدرسة وخلق بيئة جذابة ومشجعة للطلاب.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة التي يقوم بها حي شرق أسيوط لتحسين المظهر العام للمدينة والحفاظ على نظافتها. وتأتي إزالة التشوهات البصرية وحماية البيئة كجزء من خطتهم الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية سكان المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تعكس التزام حي شرق أسيوط بتوفير بيئة نظيفة وجذابة للمواطنين، وتعزز وعي الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة والمحافظة على جمالية المدينة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الحملة بمثابة نموذج يحتذى به في المستقبل لتحقيق التغير الايجابي والتحسين المستمر في مدينة أسيوط.

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين

حي شرق اسيوط يقوم بتقليم وزراعة اشجار في مدرسه ناصر الثانوية بنين