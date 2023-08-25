إزالة 10حظائر طيور أسفل العمارات السكنية بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز العاشر إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، نظروا شكاوي المواطنين وعملوا على حلها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

ولفت إلى أنه تم إزالة 10حظائر طيور أسفل العمارات بالمجاورة 46 بالحي السادس، وتم العمل على حل شكوى بوجود مخالفة مصانع تجميع خردة بقطعة سكنية بالحى الرابع عشر بمنطقة أبني بيتك، وتم رفع الإشغالات الموجودة أمام القطع السكنية بالحي، كما تم رفع الإشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية، والطرق الرئيسية بالمدينة.

وذكر رئيس الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.