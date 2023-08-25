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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

70مليون جنيها .. حصيلة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، وأحدهم هارب خارج البلاد،.

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70مليون جنيها ..حصيلة تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

 وجميع المتهمين مقيمون في محافظة الجيزة، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، كذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصابتها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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