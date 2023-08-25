تنفيذ المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بفاقوس

استضاف نادي أهلي فاقوس، فاعليات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بمحافظة الشرقية، والذي يتم تنفيذه من خلال إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

وتابع الكابتن محمود حامد عطية، المشرف الفنى للاتحاد المصري للكابادي؛ خطة تدريب المشروع ومدى انتظام الطلائع المشاركين في المشروع، البالغ عددهم ٢٤ طليع / طليعة، واجتمع بالجهاز الفنى والإداري للمشروع والأطفال المشاركين.

وقدم النصائح والتوجيهات الفنية وحث الاطفال على الالتزام بالحضور، والمواظبة على التدريب، واتباع توجيهات المدرب وخطته الفنية، من أجل الارتقاء بالمستوى المهاري والتدريبي خلال الخطة الموضوعة للتدريب والمقرر انتهائها فى آخر شهر أكتوبر القادم.

وتم تسليم طقمين لبس رياضي للطلائع المشاركين احداهما أخضر بلون المحافظة والآخر الأحمر كلون موحد للمشروع بجميع المحافظات، يحمل الطقم الرياضي اسم المحافظة، وشعار الكابادي، وشعار وزارة الشباب والرياضة، وشعار وزارة التربية والتعليم، ورقم مسلسل لكل لاعب.

ويهدف المشروع إلى نشر لعبة الكابادي بين طلائع محافظة الشرقية، وتوسيع قاعدة الممارسين من الناشئين ( بنين ، بنات )، علاوة على دعم الإتحاد المصرى للكابادي بقيادة الدكتور أسامة سعيد رئيس الاتحاد، ومتابعته الدائمة بهدف اختيار أفضل العناصر المتميزة، للمشاركة فى المنتخب القومى للكابادي.