الثلاثاء القادم .. إنطلاق ملتقى المنسقين الإعلاميين بالمنيا

تنطلق الثلاثاء والأربعاء المقبل 29 و30 أغسطس 2023 ، اولى فاعليات ملتقى المنسقين الإعلاميين بإدارات الفرعية ومراكز الشباب بمحافظة المنيا ، ويعد هذا الملتقى هو أول ملتقى إقليمي لوحدة المنسقين الاعلاميين بوزارة الشباب والرياضة .

وبعد عدة ملتقيات تمت للمنسقين الإعلاميين ،ويأتى الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الاعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، تنظيم إدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي بقيادة دكتور محمد حمدى.

ويشهد اليوم الأول الثلاثاء ٢٩ اغسطس لقطاع جنوب بإدارات ، المنيا ، وابوقرقاص ، وملوى ، وديرمواس جنوب المحافظة ، بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ويحاضر فيه مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى المجال الإعلامى والصحفيين بالصحف القومية ، واليوم الثاني الأربعاء ٣٠ اغسطس لقطاع شمال لإدارات ، سمالوط ، ومطاى ، وبنى مزار ، ومغاغة ، والعدوة ، بقاعة مركز شباب مدينة بنى مزار ، ويحاضر فيه العديد من المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام .

وعلى هامش الملتقى ، سيتم تكريم العديد من المنسقين الإعلاميين المتميزين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ، خلال الفترة الماضية ، وتكريم المحاضرين خلال الملتقى، وتقام فاعليات الملتقى فى ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، بثقل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية من المنسقين الإعلاميين ، بمراكز الشباب والأندية والادارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة، لتأهيلهم وتوحيد الرسالة الإعلامية، ونقل الفاعليات والأنشطة ، التى تتم بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

وتعريف الجمهور بما يتم داخل تلك الهيئات لتوسيع قاعدة المشاركة ، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطه التى ليس لها مصدر ، ويتم ذلك من خلال متخصصين فى مجال الإعلام وصحفيين للتدريب على عدة محاور اهمها، صياغة الأخبار الصحفية ، البث المباشر ، كيفية كتابة الخبر ، اخلاقيات العمل الإعلامى ، عمل الفيديوهات والميديا والمونتاج ، التطبيقات الحديثه فى الإعلام ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الإصطناعي ، السوشيال ميديا ، وبعض الموضوعات والمحاور الأخرى.

ويأتى ذلك بتوجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ وحدة المنسقين الإعلاميين المركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.