الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الثلاثاء القادم .. إنطلاق ملتقى المنسقين الإعلاميين بالمنيا

ملتقى المنسقين الإعلاميين
ملتقى المنسقين الإعلاميين

تنطلق الثلاثاء والأربعاء المقبل 29 و30 أغسطس 2023 ، اولى فاعليات ملتقى المنسقين الإعلاميين بإدارات الفرعية ومراكز الشباب بمحافظة المنيا ، ويعد هذا الملتقى هو أول ملتقى إقليمي لوحدة المنسقين الاعلاميين بوزارة الشباب والرياضة .

 

وبعد عدة ملتقيات تمت للمنسقين الإعلاميين ،ويأتى الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورئيس وحدة المنسقين الاعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ، تنظيم إدارة العلاقات العامة والمركز الاعلامي بقيادة دكتور محمد حمدى.

 

 

ويشهد اليوم الأول الثلاثاء ٢٩  اغسطس لقطاع جنوب بإدارات ، المنيا ، وابوقرقاص ، وملوى ، وديرمواس جنوب المحافظة ، بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ويحاضر فيه مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس فى المجال الإعلامى والصحفيين بالصحف القومية ، واليوم الثاني الأربعاء ٣٠ اغسطس لقطاع شمال لإدارات ، سمالوط ، ومطاى ، وبنى مزار ، ومغاغة ، والعدوة ، بقاعة مركز شباب مدينة بنى مزار ، ويحاضر فيه العديد من المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام .

 

 

وعلى هامش الملتقى ، سيتم تكريم العديد من المنسقين الإعلاميين المتميزين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ، خلال الفترة الماضية ، وتكريم  المحاضرين خلال الملتقى، وتقام فاعليات الملتقى فى ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، بثقل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية من المنسقين الإعلاميين ، بمراكز الشباب والأندية والادارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة،  لتأهيلهم وتوحيد الرسالة الإعلامية،  ونقل الفاعليات والأنشطة ، التى تتم بكافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

 

 

وتعريف الجمهور بما يتم داخل تلك الهيئات لتوسيع قاعدة المشاركة ، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطه التى ليس لها مصدر ، ويتم ذلك من خلال متخصصين فى مجال الإعلام وصحفيين للتدريب على عدة محاور اهمها، صياغة الأخبار الصحفية ، البث المباشر ، كيفية كتابة الخبر ، اخلاقيات العمل الإعلامى ، عمل الفيديوهات والميديا والمونتاج ، التطبيقات الحديثه فى الإعلام ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة،  والذكاء الإصطناعي ، السوشيال ميديا ، وبعض الموضوعات والمحاور الأخرى.

 

 

ويأتى ذلك بتوجيهات  مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، اشراف الدكتورة  سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ وحدة المنسقين الإعلاميين المركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.