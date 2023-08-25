"الحرية لترامب".. نجل الرئيس الأمريكي السابق يستغل صورة والده الجنائية

حاول دونالد جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استغلال صورة والده الجنائية التي نشرتها الشرطة الأمريكية ودخلت التاريخ باعتبارها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي، كعلامة تجارية لصالح متجر إلكتروني.

ويعرض الموقع الذي روج له نجل ترامب، سلعا مختلفة عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومرفوقة لعبارة "الحرية لترامب".

ونُشِرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترامب التُقِطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترامب: "سلع ترامب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

وسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه، يوم الخميس، إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي السابق: "هذا يوم حزين لأمريكا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

تفاعل واسع على صورة ترامب

وأثار ترامب، تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره صورته الجنائية على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، منذ آخر تدوينة له بتاريخ الـ8 من يناير 2021.

ونالت التغريدة أكثر من 80 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث كتب "تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وتسجيل بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

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