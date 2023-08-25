تاريخية.. أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق تُثير تفاعلًا واسعًا

أثارت الصورة التاريخية التي التقطت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاعلًا واسعًا، إذ نشر مكتب عمدة مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، الصورة الجنائية لترامب، والتي التقطت له في سجن المقاطعة بعدما وضع قيد الاعتقال وتم حجزه باعتباره سجينا لفترة وجيزة بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر ثم إطلاق سراحه بكفالة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن العالم سيعرف "أخيرا" طول ووزن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد احتجازه السريع في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه ، يوم الخميس، إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ستُسجل في التاريخ

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وكشفت "واشنطن بوست" أن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

ترامب قيد الاعتقال

وكان الرئيس الأمريكي السابق قضى قرابة 20 دقيقة في سجن المقاطعة بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020.

ووفقا لسجلات السجن فإن ترامب تم وضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن لمدة 20 دقيقة حيث سجلت بياناته الشخصية، وأخذت بصمات أصابعه والتقطت له صور فوتوغرافية.

وبعد انتهاء الإجراءات غادر ترامب السجن متجها مع إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة إلى نيوجيرسي.

وقال عمدة مقاطعة فولتون، بات لابات، إن جميع المتهمين التسعة عشر في القضية سيخضعون لنفس العملية التي يخضع لها أي متهم جنائي آخر في المقاطعة.

مهزلة للعدالة

ولاحقا، نشر ترامب، لأول مرة عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر منذ 2021، الصورة، وعلق عليها بقوله: "تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا".

وقال ترامب للصحفيين في مطار أتلانتا إنه "لم يرتكب أي خطأ"، ووصف القضية الجنائية المرفوعة ضده بأنها "مهزلة للعدالة"، وقال:"لدينا كل الحق في الطعن في الانتخابات التي نعتقد أنها غير نزيهة".

وأضاف: "هذا يوم حزين لأمريكا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

وتطرق دونالد ترامب أيضا إلى القضايا الجنائية الأخرى ضده، قائلا: "هذه حالة واحدة ولكن هناك 3 قضايا أخرى، هذا تدخل في الانتخابات".

كانت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد هبطت الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.

أظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطا أتالانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه.

وهذه المرة الرابعة هذا العام، التي يسلم فيها ترامب نفسه إلى السلطات بعد توجيه تهم جنائية ضده، وهي أحداث لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم وضع ترامب رهن الاعتقال في واشنطن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020.

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