"مهزلة قضائية".. أول تعليق لترامب بعد تسليم نفسه في جوروجيا

في أول تعليق له بعد تسليم نفسه طواعية لسجن فولتون بولاية جورجيا، ندّد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بما وصفه بـ«مهزلة قضائيّة» بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر، مؤكدًا بأنه ليس مذنبًا في تلك التهم الموجهة إليه.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: " لم أرتكب أي خطأ ولكن هذه محاولات لم تعهدها أمريكا لأجل خصومة سياسية. وهذا أمر محزن جدًا لأمريكا".

وتابع: "لدينا كل الحق للطعن في انتخابات نعتبرها غير نزيهة .. لقد فعلوها مرة أخرى ولقد سرقوا الانتخابات وتم تزويرها".

وكان ترامب أوقف لفترة وجيزة، الخميس، في سجن في أتلانتا بسبب ضغوط انتخابية مارسها عام 2020 في ولاية جورجيا.

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، كتب الملياردير الجمهوري في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث" إنّه "يوم حزين آخر في أمريكا".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت رسميا في وقت سابق من الخميس توقيف الرئيس السابق، دونالد ترامب، في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

قلب نتيجة انتخابات 2020

وتم حجز ترامب في سجن مقاطعة فولتون، الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.

وكشفت "واشنطن بوست" أن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس الأمريكي السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

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