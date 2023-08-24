وزير الصحة يشيد بإتمام المبادرة "دوي" لتمكين الطفل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "دوي"، تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي، انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة محافظة مطروح.

وأكد وزير الصحة والسكان – خلال كلمته- أن مبادرة تمكين الطفل المصري تعد مثالاً يحتذى به في التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مشيدًا بإتمام المبادرة في 4 محافظات كمرحلة أولى.

وأثنى وزير الصحة على ما تحققه المبادرة من أهداف في تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال أقل من 18 عامًا، واكتساب المهارات الحياتية للأطفال، وكيفية التعامل مع مع أمور الحياة، فضلاً عن تنمية القيم وبناء الشخصية المصرية من خلال العمل التطوعي والجماعي.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية المبادرة في مواجهة التغيرات السلوكية التي تطرأ على المجتمعات وتؤثر على المجتمع وقيم الانتماء والعمل الجماعي، مؤكدًا أهمية تنمية القيم أوالسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال سواء من خلال مبادرة "دوي" أو من خلال إدراجها ضمن المناهج التعليمية على مستوى جميع المراحل الدراسية بما يضمن استدامتها.

واستعرض وزير الصحة والسكان، دور نوادي الأسرة التي تعمل داخل الوحدات الصحية في 16 محافظة، لتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال، ويتم العمل بها بالتعاون مع الجلس القومي للأمومة والطفولة والأمومة.