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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيسينتى مورينو يستقرعلى تشكيل الشباب أمام ضمك في دوري روشن

فيسينتى مورينو
فيسينتى مورينو

أستقر الإسباني فيسينتى مورينوالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام ضمك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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يلتقي الشباب السعودي بنظيره ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة ضمك في الدوري السعودي:

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
في خط الدفاع: إياجو دوس سانتوس، نادر عبدالله، فواز الصقور، متعب الحربي.
في خط الوسط: جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، عبدالإله الشمري.
في خط الهجوم: حسین القحطاني، الجوعي، ديالو.

والجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة ، متساويًا مع ضمك في عدد النقاط.

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