الزمالك يواجه مضر السعودي والبنك الأهلي يلتقي الكويت بنصف نهائي مونديال اليد

يستعد الزمالك لمواجهة مضر السعودي مساء اليوم الجمعة في دور نصف نهائي البطولة العربية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" وتستضيفها السعودية على أراضيها.



كان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد فوزه الكبير على الحشد العراقي في ربع النهائي بنتيجة 36-27.



في نفس الدور، يستعد البنك الأهلي لمواجهة الكويت الكويتي بعدما نجح في الصعود إلى دور نصف النهائي.



موعد مباراة الزمالك و مضر السعودي في كأس العالم للأندية





تبدأ مباراة الزمالك ومضر السعودي، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والدوحة، والكويت، وبغداد، بالإضافة للساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الخامسة والنصف بتوقيت تونس والمغرب و الجزائر.



ويدخل الزمالك البطولة بقائمة مكونة من:

“كريم هنداوي - محمود فلفل - أحمد وليد - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد سامح - أحمد حسام - أحمد عبد الرحمن - أحمد مؤمن صفا - إبراهيم السيد - خالد وليد - شادي خليل - عمر الوكيل بكار - مازن رضا - محمد علاء السيد - محمد البسيوني - محمد ياسين - مؤمن زكي - هشام صلاح”.



موعد مباراة البنك الأهلي والكويت:



تنطلق مباراة البنك الأهلي والكويت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والدوحة، السادسة بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت المغرب العربي.

