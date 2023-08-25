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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الشباب وضمك في دوري روشن ..والقناة الناقلة

الشباب وضمك
الشباب وضمك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره ضمك مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الشباب الجولة الثالثة من المسابقة وهو يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة ، متساويًا مع ضمك في عدد النقاط.

موعد مباراة الشباب وضمك

تنطلق أحداث مباراة الشباب وضمك  في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراةالشباب وضمك في دوري روشن

تذاع أحداث مباراة الشباب وضمك بشكل حصري عبرقناة “ SSC 1 HD ” وذلك بصوت المعلق “ حماد العنزي ”.

في سياق متصل يقترب النجم المالي موسي ماريجا لاعب نادي الهلال السعودي السابق من الانتقال لنادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بعدما أعلن أزرق الرياض رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

بعد رحيل ماريجا عن الهلال تفكر إدارة الشباب في التعاقد مع اللاعب لدعم قلب الهجوم لتعويض رحيل بوبندزا وسانتي مينا وأحمد عبده، وحتى تعافي كارلوس جونيور من الإصابة  التي يعاني منها.

 

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