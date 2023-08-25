هل سيعود فيروس كورونا لقوته وتواجه البلاد شبح الإغلاق؟

متحور كورونا الجديد EG5.. تنتاب المواطنين حالة من الفزع والرعب بعد اعلان وزارة الصحة عن ظهور أول حالتين مصابتين بـ متحور كورونا الجديد EG5، ليبحث الكثيرين عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد EG5 .

أعراض متحور كورونا الجديد

وعن أعراض متحور كورونا الجديد EG5، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك أعراض مميزة للفيروس الجديد منها ارتفاع درجة الحرارة الرشح وانسداد الأنف، والإعياء والصداع بالإضافة إلى بعض المصابين اشتكوا من آلم المعدة مع وجود إسهال.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن متحور كورونا الجديد EG5ليس له أعراض مميز، مثل العرض الأعراض السابقة لكورونا منها فقدان حاسة الشم.

سرعة انتشار متحور كورونا الجديد EG5

وكشف عن حالات التي اكتشفوها في مصر قائلا:"الحالتين المكتشفتين كانوا حالات خفيفة بالتالي لا يوجد ما يدل على إن مريض متحور كورونا الجديد EG5يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى ولم يبثت أنه يسبب في ارتفاع الوفيات، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن متحور كورونا الجديد EG5 قدرته منخفضة في التأثير على المريض ولكن الخطورة في سرعة الإنتشار.

معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وأكد أن متحور كورونا الجديد EG5 يمثل 17% من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو اسرع انتشارًا من غيره، مشيرا إلى أن اللقاحات الموجودة حاليًا قادرة على تقليل أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد EG5ونحتاج إلى جرعة تعزيزية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كل ستة أشهر أو سنة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

شبح الاغلاق والتأجيل

لا تشير الأدلة العلمية إلى أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لا يتطلب دخول المستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية، لذا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات احترازية مثل الإغلاق أو تأجيل الدراسة.

هل سيعود كورونا لقوته؟

وحسم الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الإجابة على تساؤل «هل سيعود كورونا لقوته؟»، قائلاً: «إن العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى».

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أننا في حاجة إلى الرقابة الصحية والمتابعة الدورية والطب الوقائي والاحترازي المستمر في مواجهة الموقف الوبائي لهذا المرض أو أمراض أخرى.

الإصابة بالفيروسات التنفسية

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تزيد في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد، وليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته أو حدته أو أعداد الإصابات والوفيات الكبيرة جداً مثلما حدث من قبل.