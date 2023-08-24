برد مروحة أم المتحور الجديد "إيجي 5".. الفرق بين الأعراض

متحور كورونا الجديد.. تطورات جديدة يشهدها المتحور الجديد، حيث كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصابة 2 من المواطنين بفيروس كورونا، وتحديدًا متحور كورونا الجديد إيجي فايف، مثلما أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال بيان رسمي من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أعراض فيروس كورونا

قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية، إن البشرية تعيش الآن في وضع أفضل، ومتحور كورونا الجديد "إيجي 5" أعراضه حتى الآن ليست خطيرة.

خصائص المتحور الجديد

وأضاف الخولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فيروس كورونا يتحور، ومهم أن نعرف خصائص المتحور الجديد وكيفية التعامل معه، موضحًا أن المتحور الجديد سريع الانتشار والأعراض معظمها خفيفة، ونسب الشفاء عالية، ونسب الاحتياج لمستشفيات قليلة، ولكن علينا الالتزام بالإجراءات الأساسية، وأبسطها غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأكد أمجد الخولي، أن الكمامات مهمة في الأماكن المزدحمة وخاصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية، والأشخاص ضعيفة المناعة.

انتشار البرد بين المواطنين

وعن انتشار البرد بين المواطنين في هذه الفترة، حسم "الخولي" الجدل، قال: "ناس بتقول برد مروحة ولا متحور جديد؟، والإجابة أن صعب التحديد، حتى الأطباء صعب يحددوا بالعين المجردة، والحل هو إجراء مسحة، لأن الأعراض متشابهة بين الأنفلونزا والمتحور الجديد وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة".

وتابع: "ليس مطالب وجود حالة من الذعر أو الهلع، والبشرية في وضع أفضل".

رصد الحالتين المصابين

وكان متحدث الصحة، قد كشف أنه تم رصد الحالتين المصابين، والأعراض الموجودة لديهم خفيفة، إذ كانا يشتكيان من أعراض الجهاز التنفسي مع ارتفاع في درجات الحرارة مع الرشح، وتم إجراء تحاليل لهما وإرسالها للمعامل المركزية، وتم اكتشاف أن المرض هو متحور كورونا الجديد إيجي 5، وهي نفس الأعراض الموجودة في أدوار البرد العادية، والإنفلونزا وأوميكرون المتحور السابق لكورونا.